È difficile guardare Love Story | John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette se si pensa soltanto a voler essere come i protagonisti

Sarah Pidgeon e Paul Anthony Kelly interpretano John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette in una nuova serie su Disney+. La serie ricostruisce i momenti più intimi della coppia, famosa per il loro stile elegante e la vita sotto i riflettori. La sfida è rendere autentico il rapporto tra i protagonisti, catturando le emozioni e le tensioni di quegli anni. La narrazione si concentra sulla storia d’amore tra i due e sulla loro quotidianità. La serie sarà disponibile a breve sulla piattaforma.

Chi sono i protagonisti di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette? Pidgeon, che prima di Love Story avevamo visto in Tiny Beautiful Things e nel film requel So cosa hai fatto, prende seriamente il compito di restituire il fascino che accompagnava Carolyn Bessette. La serie lavora soprattutto sul carisma e sullo stile del personaggio, al punto che i costumi sono stati oggetto di un acceso dibattito ben prima dell'uscita. Tanto che lo spettatore finisce presto per distrarsi davanti a quelle ciocche disciplinate e insieme liberissime di Carolyn sullo schermo, immaginando di chiedere al proprio parrucchiere lo stesso taglio impeccabile, pur sapendo che non riuscirà mai ad assomigliare in alcun modo a quello della protagonista.