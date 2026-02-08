Disney+ le uscite di febbraio | Love Story | John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette

Su Disney+ a febbraio arriva il film “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”. Racconta la storia d’amore tra il figlio di JFK e la sua compagna, Carolyn. La piattaforma presenta anche la seconda stagione di “Paradise” e il film “Ella McCay perfettamente imperfetta”, con Emma Mackey e Jamie Lee Curtis nel cast.

Disney+, tra le uscite di febbraio 2026 ci sono  Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la seconda stagione di Paradise ed  Ella McCay perfettamente imperfetta con un supercast formato da Emma Mackey e Jamie Lee Curtis. Tra le novità in arrivo su Disney+  ( qui il sito internet ufficiale ) nel mese di febbraio 2026 ci sono ci sono  Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la seconda stagione di Paradise,  Ella McCay perfettamente imperfetta con un supercast formato da Emma Mackey e Jamie Lee Curtis, la ventitreesima stagione de  I Griffin e  The Muppet Show con  Sabrina Carpenter. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

