Su Disney+ a febbraio arriva il film “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”. Racconta la storia d’amore tra il figlio di JFK e la sua compagna, Carolyn. La piattaforma presenta anche la seconda stagione di “Paradise” e il film “Ella McCay perfettamente imperfetta”, con Emma Mackey e Jamie Lee Curtis nel cast.

Disney+, tra le uscite di febbraio 2026 ci sono Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la seconda stagione di Paradise ed Ella McCay perfettamente imperfetta con un supercast formato da Emma Mackey e Jamie Lee Curtis. Tra le novità in arrivo su Disney+ ( qui il sito internet ufficiale ) nel mese di febbraio 2026 ci sono ci sono Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la seconda stagione di Paradise, Ella McCay perfettamente imperfetta con un supercast formato da Emma Mackey e Jamie Lee Curtis, la ventitreesima stagione de I Griffin e The Muppet Show con Sabrina Carpenter. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Disney+, le uscite di febbraio: Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Approfondimenti su John F Kennedy Jr Carolyn Bessette

Disney+ ha annunciato che il documentario

Su Disney+ arriva il primo capitolo della nuova antologia “Love Story” di Ryan Murphy.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su John F Kennedy Jr Carolyn Bessette

Argomenti discussi: Disney+, tutte le uscite di febbraio 2026; Gli sport invernali sbarcano su Topolino; 30 film da guardare su Disney+ – Lista aggiornata a febbraio 2026; Tutti i film e le serie TV in uscita a febbraio su Disney+.

Disney plus, le uscite di Febbraio 2026 tra attesi ritorni e novità: film e Serie TVIl catalogo di Disney+ è pronto ad arricchirsi anche a Febbraio. Tra nuovi film ma anche attesi ritorni, scopriamo di più su questi titoli. superguidatv.it

Disney+, tutte le uscite di febbraio 2026Avventura, mistero, amore. E anche tanto altro. Arriva un nuovo mese e Disney+ arricchisce il catalogo con molte novità. Ecco tutte le uscite di febbraio 2026 sulla piattaforma di streaming. Si cominc ... today.it

La First Lady d'America, al cinema con il suo docu film. La moglie di John Kennedy Jr., omaggiata dalla serie "The America Love Story". E ancora, la nuova "bombshell" Gen Z di "The Housemaid". Le tre blondies del momento facebook

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette sarà disponibile dal 13 Febbraio in esclusiva su #DisneyPlus. x.com