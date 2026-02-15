E-commerce | Sconti ingannevoli per il 62% dei siti rischio multe e verifiche Antitrust

Un’indagine ha scoperto che il 62% dei siti di e-commerce italiani propone sconti ingannevoli, causando possibili multe e controlli dell’Antitrust. Questi negozi online spesso non indicano in modo trasparente le percentuali di riduzione, lasciando i clienti confusi o ingannati. Per esempio, alcuni siti mostrano prezzi scontati senza specificare il prezzo originale, creando false aspettative.

Sconti Online Sotto Sorveglianza: Quasi la Metà delle Offerte Inganna i Consumatori. Oltre sei siti di e-commerce su dieci in Italia non forniscono informazioni chiare sugli sconti, mettendo a rischio i consumatori. Un'indagine di Altroconsumo, pubblicata a febbraio 2026, rivela che il 62% dei siti analizzati non indica correttamente il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti l'offerta, creando confusione e potenzialmente ingannando gli acquirenti. L'Antitrust potrebbe avviare verifiche per tutelare i diritti dei consumatori. La Difficoltà di Distinguere un Affare Reale. La promessa di un affare online è un potente incentivo all'acquisto.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Poltronesofà con un milione di euro, contestando pratiche commerciali ingannevoli relative alla comunicazione degli sconti.

