E-commerce | Sconti ingannevoli per il 62% dei siti rischio multe e verifiche Antitrust
Un’indagine ha scoperto che il 62% dei siti di e-commerce italiani propone sconti ingannevoli, causando possibili multe e controlli dell’Antitrust. Questi negozi online spesso non indicano in modo trasparente le percentuali di riduzione, lasciando i clienti confusi o ingannati. Per esempio, alcuni siti mostrano prezzi scontati senza specificare il prezzo originale, creando false aspettative.
Sconti Online Sotto Sorveglianza: Quasi la Metà delle Offerte Inganna i Consumatori. Oltre sei siti di e-commerce su dieci in Italia non forniscono informazioni chiare sugli sconti, mettendo a rischio i consumatori. Un’indagine di Altroconsumo, pubblicata a febbraio 2026, rivela che il 62% dei siti analizzati non indica correttamente il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti l’offerta, creando confusione e potenzialmente ingannando gli acquirenti. L’Antitrust potrebbe avviare verifiche per tutelare i diritti dei consumatori. La Difficoltà di Distinguere un Affare Reale. La promessa di un affare online è un potente incentivo all’acquisto.🔗 Leggi su Ameve.eu
Multe da 520mila euro a sei società di call center. L’Antitrust: “Informazioni ingannevoli, lesa libertà dei consumatori”
Poltronesofà, multa da 1 milione dall’Antitrust per sconti ingannevoli
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Poltronesofà con un milione di euro, contestando pratiche commerciali ingannevoli relative alla comunicazione degli sconti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pratiche commerciali scorrette, multa di 9 milioni di euro eDreams; Disdette ostacolate e sconti fittizi sui voli: dopo le segnalazioni a Trento l’Antitrust multa eDreams per 9 milioni di euro; Occhioaiprezzi.com per gli italiani a caccia di offerte online; Antitrust sanziona l'agenzia di viaggi eDreams: Ha ingannato gli utenti, deve pagare 9 milioni.
eDreams multata dall'Antitrust per pratiche commerciali ingannevoli: la piattaforma deve pagare 9 milioniSecondo l'Autorità, la piattaforma per i viaggi on line avrebbe sollecitato gli utenti ad aderire all'abbonamento Prime in modo aggressivo e senza chiarezza ... msn.com
