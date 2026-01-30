Coltelli a scuola Cgil preoccupata… per i controlli delle forze dell’ordine

La Cgil di Pavia esprime forte preoccupazione dopo che le forze dell’ordine sono entrate nelle scuole. La confederazione sindacale critica l’operato delle autorità, che hanno effettuato controlli senza preavviso. Gli insegnanti e il personale scolastico si sentono presi di sorpresa e si chiedono se questa sia la strada giusta per garantire la sicurezza. La situazione ha già suscitato diverse reazioni tra i genitori e i rappresentanti degli studenti.

di Alberto Giannoni – Lame, coltelli e armi improprie ritrovate dalle forze dell'ordine in tre scuole. E la Cgil è "preoccupata" e sgomenta. Sì, sgomenta è l'aggettivo che usa il sindacato guidato da Maurizio Landini per commentare la vicenda accaduta a Pavia (ma che probabilmente non riguarda solo la cittadina lombarda). Quest'ansia del sindacato di sinistra non è però rivolta alla presenza e alla circolazione di armi tra i giovanissimi, magari dopo i recenti e inquietanti fatti di cronaca nera, ultimo e più grave dei quali a La Spezia. Niente affatto: la Cgil pavese e la sua costola del mondo scolastico e universitario, la Flc, sono preoccupati e sgomenti per la "intrusione" degli agenti a scuola, per "l'atteggiamento inquisitorio" che il "blitz" segnala, per la presunta "militarizzazione delle scuole".

