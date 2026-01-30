I carabinieri di Ostia hanno effettuato un’operazione a sorpresa nel quartiere. Hanno controllato diversi punti per contrastare lo spaccio di droga e il degrado urbano. Durante l’azione, alcune persone sono state fermate e portate in caserma, mentre i controlli continuano per tentare di ripulire la zona.

I carabinieri hanno lanciato un’operazione mirata a Ostia, quartiere romano connotato da problemi di degrado urbano e presenza di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento, in corso da poche ore, ha coinvolto diverse unità del corpo militare che hanno effettuato controlli mirati in aree sensibili del lungomare e nei dintorni del centro storico. L’obiettivo principale è quello di stroncare sul nascere fenomeni di spaccio di droga, soprattutto in zone frequentate da giovani e turisti, dove negli ultimi mesi si sono registrati segnali di aumento dell’attività illecita. Le forze dell’ordine hanno mobilitato mezzi e personale per garantire una presenza costante e visibile, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza e il senso di tranquillità nei luoghi pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz delle forze dell’ordine a Ostia: mirati controlli per contrastare spaccio e degrado urbano

Approfondimenti su Ostia Blitz

Quattro persone sono state arrestate questa mattina a Latina nell'ambito di un’operazione delle forze dell’ordine, che ha portato all’esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ostia Blitz

Argomenti discussi: Tor Bella Monaca, dopo i blitz anti droga Nicola Franco contro i giudici: Dei 10 arrestati solo uno è rimasto in carcere; Bari, blitz contro gli abusivi: oltre 300 uomini per lo sgombero di case popolari; VIDEO | Blitz allo Zen: maxi sequestro di droga e armi, 5 arresti; Blitz anti-droga a Macerata, su segnalazione di una ‘mamma coraggio’. Scoperto gruppo criminale: 9 arresti.

Blitz al Ponterotto di San Benedetto del Tronto: sgomberate le strutture occupateDopo il grave accoltellamento avvenuto in centro città, le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli nel quartiere Ponterotto, già al centro delle segnalazioni dei residenti per episodi di vandal ... ilmartino.it

Ponterotto, arriva il blitz delle forze dell’ordine. Evacuate le strutture dove bivaccavano i senzatettoIntervento delle forze dell’ordine nell’area del Ponterotto: sgomberate alcune strutture disabitate usate come alloggi di fortuna, dopo segnalazioni e un confronto con il commissariato ... lanuovariviera.it

Sicurezza, Roma, Giannini (Lega): “Blitz forze dell’ordine Aurelio-Boccea: segnale importante, avanti così” - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook