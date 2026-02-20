DUE DI PICCHE SU RAI2 | LA STRISCIA DI CERNO TRASLOCA DOPO LA RIVOLTA DEL TG2

Tommaso Cerno ha creato e condotto “Due di Picche”, una nuova striscia quotidiana che andrà in onda su Rai2. La scelta di trasmetterla subito dopo il Tg2 delle 13 nasce dalla richiesta di offrire un’alternativa più leggera al pubblico. Tuttavia, la decisione di spostare la trasmissione arriva in un momento di tensione tra i vertici di Rai e il giornalista. La messa in onda della nuova piattaforma è in programma da questa settimana.

“Due di Picche” è il nome della nuova striscia quotidiana ideata e condotta da Tommaso Cerno, inizialmente prevista come traino al Tg2 delle 13. Così non sarà. La redazione del telegiornale di Rai2 si è rivoltata e così Cerno è stato spostato alle 14 circa, prima di Ore 14 con Milo Infante. Tre minuti per commentare i fatti del giorno. Così anticipa Affari Italiani. Dopo “Cinque Minuti” di Bruno Vespa su Rai1 e “Dieci Minuti” con Nicola Porro su Rete 4, è la terza striscia daytime di linea “governativa”. Si parte lunedì 9 marzo per dare la volata finale al Referendum e avere uno spazio fisso per accompagnare gli italiani alle Politiche del 2027, ascolti permettendo.🔗 Leggi su Bubinoblog

