In esclusiva su The Beauty | Ashton Kutcher entra nella sua villain era nella nuova serie nichilista di Ryan Murphy

In esclusiva su The Beauty, Ashton Kutcher si avventura in una nuova interpretazione, segnando il suo ingresso nella fase più complessa della sua carriera. La serie di Ryan Murphy, caratterizzata da toni nichilisti, vede anche Evan Peters, Rebecca Hall, Jeremy Pope e Anthony Ramos riflettere sul peso della perfezione fisica e sui confronti con precedenti opere come The Substance. Un approfondimento sul lato più oscuro della ricerca dell’immagine e dell’identità.

Nelle loro prime interviste su The Beauty, i coprotagonisti Kutcher, Evan Peters, Rebecca Hall, Jeremy Pope e Anthony Ramos parlano del costo pericoloso della perfezione fisica (e dei primi paragoni con The Substance).

