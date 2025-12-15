Premio Ciardelli Vince l’outsider Dream Sicily

Al Premio Ciardelli, l’outsider Dream Sicily si distingue vincendo una corsa emozionante sotto un sole inaspettato, attirando un buon pubblico all’ippodromo di San Rossore. La cornice naturale delle pinete e le riprese dall’alto del drone contribuiscono a rendere l’evento suggestivo e coinvolgente, regalando uno spettacolo di grande fascino.

Il sole pieno, sia pure in un clima non certo primaverile, ha richiamato un buon pubblico all’ippodromo di San Rossore le cui bellezze sono illustrate ogni domenica anche dal drone che dall’alto racconta le piste e le pinete d’attorno. Come ogni anno l’ippodromo di San Rossore ha ricordato, dedicandogli una corsa, il maggiore della Folgore Nicola Ciardelli che il 27 aprile del 2006, a Nassiryia, perdeva la vita in un attentato terroristico. La corsa, una qualitativa condizionata sui 1900 metri, viveva, in sede i pronostico, nel duello fra i cavalli allenati dai cugini Stefano ed Endo Botti, impegnati nella lotta per il primato. Lanazione.it

