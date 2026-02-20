Dovete restituire i contributi Telefonate truffa anche agli asili

Il Comune di Macerata ha segnalato recenti tentativi di truffa, causati da telefonate false rivolte ad asili e genitori. Un uomo si presenta come dirigente dell’Ufficio Scuola e chiede di restituire contributi già ricevuti. Alcuni operatori dei nidi privati hanno ricevuto chiamate con tono autoritario, che sembrano mirate a ottenere informazioni personali o denaro. La polizia invita alla massima cautela e a non fornire dati sensibili a sconosciuti. Le autorità stanno verificando la provenienza di queste chiamate e avvisano la cittadinanza.

Il Comune lancia l'allerta per una serie di tentativi di truffa messi in atto nelle ultime ore. Alcuni operatori dei nidi d'infanzia privati hanno, infatti, segnalato di aver "ricevuto chiamate da parte di un individuo che, con tono autorevole, si presenta falsamente come il dirigente dell'Ufficio Scuola del Comune di Macerata. Il truffatore, approfittando del periodo di attesa di alcune erogazioni, sostiene che sarebbe emerso un errore burocratico relativo al codice Ateco della struttura, a causa del quale sarebbe stata erogata una somma superiore a quella dovuta". "Con il pretesto di dover regolarizzare immediatamente la posizione amministrativa – prosegue il Comune –, l'interlocutore sollecita i responsabili a effettuare un versamento per restituire la presunta cifra in eccedenza".