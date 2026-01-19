L’Amministrazione Comunale di Fermo ha pubblicato un avviso pubblico per il sostegno alle famiglie, offrendo contributi per le spese delle rette degli asili nido autorizzati nel 2025. La misura è rivolta alle famiglie con bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, confermando l’impegno dell’amministrazione nel supporto alla prima infanzia e alle esigenze delle famiglie del territorio.

Si rinnova un’importante misura di supporto dell’Amministrazione Comunale di Fermo alle famiglie: è stata infatti pubblicato l’avviso pubblico sull’erogazione di un contributo per le spese sostenute nel 2025 per le rette degli asili nido autorizzati, frequentati da bambini della fascia d’età 3-36 mesi. Con queste risorse verranno garantiti rimborsi e riduzioni per le quote già corrisposte lo scorso anno. Nella sostanza, chi non ha trovato posto all’asilo nido comunale ha potuto scegliere tra i nidi privati convenzionati e pagare la retta secondo l’Isee, con il comune che copre il resto della retta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sostegni alle famiglie a Fermo. Ecco i contributi per gli asili nido

Leggi anche: Asili nido e spazi gioco, il Comune chiama i privati per ampliare l'offerta alle famiglie

Dagli asili nido all’affitto, ecco i sussidi disponibili per le famiglie bergamasche

Ecco una panoramica dei sussidi disponibili per le famiglie bergamasche, dagli asili nido all’affitto. Questi aiuti sono pensati per supportare le famiglie nelle spese quotidiane, favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro e offrire un sostegno concreto nelle diverse esigenze. Conoscere le opportunità offerte permette di usufruire degli strumenti a disposizione per migliorare la gestione delle risorse e garantire un maggiore benessere familiare.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sostegni Inps alle famiglie, dalla Naspi alla cassa integrazione: le novità per il 2026 - Dalla Naspi a rate al congedo parentale fino a 14 anni: la circolare Inps 2026 ridefinisce ammortizzatori sociali e tutele per famiglie e lavoratori ... quifinanza.it