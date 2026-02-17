Dove vedere in tv Berrettini-Barrios Vera oggi ATP Rio 2026 | orario programma streaming
Matteo Berrettini sfiderà Marcelo Tomás Barrios Vera oggi, martedì 17 febbraio, nel primo turno dell’ATP500 di Rio de Janeiro. La partita si svolgerà in diretta sul canale sportivo della TV e sarà disponibile anche in streaming online, a partire dalle prime ore del pomeriggio.
Oggi, martedì 17 febbraio, Matteo Berrettini affronterà Marcelo Tomás Barrios Vera nel primo turno dell’ATP500 di Rio de Janeiro. Sulla terra rossa brasiliano, il romano si ripropone dopo quanto accaduto a Buenos Aires. In Argentina, la condizione di forma del romano non è stato scintillante e la sconfitta negli ottavi di finale contro il ceco Vit Kopriva parla chiaro. Si spera di vedere in campo un Berrettini migliore, al cospetto di un avversario che, limitatamente al tennis, è inferiore all’azzurro. Tuttavia, il fondo atletico è un’incognita per Matteo, su una superficie particolarmente lenta che potrebbe andare un po’ a disinnescare la potenza dei suoi colpi, come il servizio e il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giocare a Rio de Janeiro è una questione di cuore per Matteo In Brasile esordirà contro il cileno Tomas Barrios Vera (107 ATP), ripescato come lucky loser dopo il forfait di Lorenzo Sonego, grande amico di Berrettini che avrebbe dovuto affrontare in un facebook