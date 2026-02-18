Perché Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi furono sequestrati e da chi | la storia del rapimento in Sardegna

Il 27 agosto 1979 Fabrizio De André e Dori Ghezzi furono rapiti nella loro villa ad Agnata, nei pressi di Tempio Pausania, e rimasero prigionieri per quattro mesi dell'Anonima Sequestri. Il padre del cantautore genovese versò gran parte del riscatto di 550 milioni di lire. L’esperienza ha poi ispirato la celebre canzone “Hotel Supramonte”.🔗 Leggi su Fanpage.it

“Siamo cresciuti in una famiglia complessa. Se papà Cristiano è felice lo sono anche io. Con Dori Ghezzi c’è rispetto, ma siamo distanti”: così Filippo De AndrèFilippo De André, figlio di Cristiano e nipote di Fabrizio, condivide il suo percorso tra famiglia, passione per la cucina e desiderio di cambiamento.

Chi sono la moglie e le ex importanti di Mal, Renata Couling, Marina Marfoglia e Dori GhezziMal ha avuto diverse relazioni prima di incontrare Renata Couling, con cui ha avuto due figli, Kevin Paul e Karen Art.

Dori Ghezzi e Fabrizio De André si erano conosciuti nel marzo del 1974 in uno studio di registrazione, dopo vari incontri in cui si erano sbirciati ma non si erano mai parlati. Fin quando un amico comune, finalmente, li presenta ed è colpo di fulmine.