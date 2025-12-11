Barbara De Rossi | Età Biografia Carriera e Vita Privata

Barbara De Rossi è un'attrice italiana nota per la sua lunga carriera nel cinema, in televisione e in teatro. Dagli esordi con Lattuada alla consacrazione con La Piovra, ha conquistato il pubblico con interpretazioni intense e di talento. Inoltre, ha riscosso successo anche come conduttrice, diventando un volto riconoscibile e apprezzato nel panorama dello spettacolo italiano.

Dagli esordi con Lattuada alla consacrazione con La Piovra, passando per il successo come conduttrice di Amore Criminale: i momenti salienti della carriera di Barbara De Rossi. Gli Esordi e la Scoperta di Alberto Lattuada Barbara De Rossi nasce a Roma il 9 agosto 1960. La sua carriera prende il via in modo fortuito.

