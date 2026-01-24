Il Psi sceglie la continuità | Vanessa Marchi riconfermata segretaria provinciale

Da forlitoday.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea congressuale del Partito Socialista Italiano di Forlì ha confermato all’unanimità Vanessa Marchi come segretaria provinciale. La decisione riflette la volontà di mantenere un percorso di continuità e coerenza all’interno del partito, consolidando la leadership e gli obiettivi già avviati. La scelta sottolinea l’impegno del PSI nel proseguire il lavoro di rappresentanza e dialogo nel territorio forlivese.

L’assemblea congressuale provinciale del Partito Socialista Italiano di Forlì ha riconfermato all'unanimità Vanessa Marchi segretaria provinciale. La rielezione è avvenuta dopo un confronto politico che ha messo al centro i contenuti e la linea del partito, più che il mero rinnovo delle cariche.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

