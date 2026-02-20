Dopo l' arresto di Andrea Mountbatten-Windsor per la famiglia reale lo spettacolo deve continuare

Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato, causando scompiglio tra i membri della famiglia reale. La notizia ha scosso il clan, anche se re Carlo e la regina Camilla hanno deciso di proseguire con gli impegni ufficiali di giovedì. Nonostante le tensioni, i royals hanno mantenuto un volto imperturbabile, lasciando intendere che il loro ruolo richiede continuità. La decisione di non sospendere le attività ufficiali ha sorpreso molti osservatori, che si chiedono come questa vicenda influenzerà in futuro la famiglia. La dinamica tra i membri rimane complessa.

In quello che, secondo un insider, viene letto come un messaggio inequivocabile – «lo spettacolo deve continuare» – re Carlo e la regina Camilla sono entrambi comparsi a degli impegni ufficiali nella stessa giornata di giovedì. Camilla ha visitato la Sinfonia Smith Square Hall di Londra (di cui è patrona reale), dove ha incontrato i musicisti e ha assistito brevemente a un concerto. Altrove, re Carlo ha fatto una comparsa a sorpresa alla London Fashion Week, sedendosi in prima fila alla sfilata della designer britannico-nigeriana Tolu Coker. Poco dopo l'arresto di Mountbatten-Windsor, in una dichiarazione re Carlo ha espresso la sua «più profonda preoccupazione».