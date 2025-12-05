Andrea Mountbatten-Windsor non trascorrerà il Natale a Sandringham con la famiglia reale

Secondo alcune fonti, la presenza dell’ex principe caduto in disgrazia durante le festività sarebbe «poco opportuna». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Andrea Mountbatten-Windsor non trascorrerà il Natale a Sandringham con la famiglia reale

Leggi anche questi approfondimenti

Andrea Mountbatten-Windsor è stato privato dell'Ordine della Giarrettiera e del Royal Victorian Order, i più prestigiosi di Gran Bretagna, che gli furono conferiti dalla madre per il suo servizio verso la famiglia reale e il Paese - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Mountbatten-Windsor non trascorrerà il Natale a Sandringham con la famiglia reale - Secondo alcune fonti, la presenza dell’ex principe caduto in disgrazia durante le festività sarebbe «poco opportuna» ... Secondo vanityfair.it

Andrea «cancellato e annullato» il suo nome dai registri degli ordini cavallereschi dei Windsor - E' ufficiale, con la pubblicazione ieri nella Gazzetta degli Ordini, l'ex principe non è più un cavaliere. Segnala msn.com

Re Carlo III, nuova faida con il fratello Andrea: lui avanza richieste choc e salta il suo trasferimento a Sandringham - Windsor non andrà più a vivere nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, come precedentemente annunciato. Scrive msn.com

Andrea sfrattato da Windsor ma il trasloco costa troppo, tarda il trasferimento a Sandringham - Secondo fonti informate che hanno parlato con la rivista inglese 'Heat World', non c'è dunque alcuna fre ... msn.com scrive

Ecco come si chiamerà il principe Andrea da oggi in poi, dove andrà a vivere e come si sosterrà - Re Carlo III ha avviato un procedimento formale per rimuovere tutti i titoli e gli onori del fratello minore, il principe Andrea, che d’ora in poi sarà conosciuto come Andrea Mountbatten Windsor La ... Secondo ilgiornale.it

Andrea Mountbatten, niente titoli ma linea di successione salva: rimane in lizza per il trono. Primo avvistamento dopo lo scandalo - Nonostante la revoca dei titoli e degli onori reali, Andrea Mountbatten conserva la sua posizione nella linea di successione britannica. Secondo msn.com