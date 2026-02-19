Virginia Giuffre ha espresso gratitudine verso la polizia britannica dopo l’arresto di Andrea Mountbatten Windsor, accusato di abusi sessuali. La famiglia della donna, che ha portato alla luce il caso, afferma che “nessuno è al di sopra della legge”, anche tra i membri della famiglia reale. Virginia ha dedicato questa azione ai sopravvissuti, sottolineando il coraggio di aver parlato. L’arresto ha fatto scalpore in tutto il Regno Unito, portando l’attenzione su questioni di giustizia e responsabilità. La vicenda continua a far discutere l’opinione pubblica.

«Finalmente, oggi, i nostri cuori spezzati si sono sollevati alla notizia che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno i reali», hanno scritto su Facebook Sky e Amanda Roberts e Danny e Lanette Wilson, fratelli della donna. E ancora: «A nome di nostra sorella, Virginia Roberts Giuffre, esprimiamo la nostra gratitudine alla Thames Valley Police del Regno Unito per le indagini e l'arresto di Andrea Mountbatten-Windsor. Non è mai stato un principe. Per i sopravvissuti di tutto il mondo, Virginia ha fatto questo per voi». La famiglia di Virginia Giuffre aveva espresso soddisfazione anche lo scorso ottobre, dopo che re Carlo III aveva privato il fratello dei titoli reali e delle sue onorificenze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La famiglia di Virginia Giuffre sull'arresto di Andrea Mountbatten Windsor: «Nessuno è sopra la legge, nemmeno i reali»

Epstein Files, arrestato l’ex principe Andrea Windsor-Mountbatten. Il premier Keir Starmer: “Nessuno è al di sopra della legge”L’ex principe Andrea Windsor-Mountbatten, coinvolto nello scandalo Epstein Files, è stato arrestato dalla polizia britannica a causa delle accuse legate a un’indagine su abusi e traffico di minori.

Starmer sull'arresto di Andrea: «Tutti sono uguali davanti alla legge e nessuno è al di sopra di essa»L’arresto di Andrea, avvenuto questa mattina nella tenuta reale di Sandringham, ha suscitato molte discussioni.

