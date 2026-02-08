Curling secondo successo per Cechia e Corea del Sud nel doppio misto alle Olimpiadi

Questa mattina si è conclusa la decima sessione del torneo di doppio misto nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina. Cechia e Corea del Sud ottengono il loro secondo successo consecutivo, consolidando le loro posizioni in classifica. La competizione si fa sempre più intensa e ogni partita conta di più per le squadre che cercano di agganciare le prime posizioni.

E’ appena terminata la decima sessione valida per il Round Robin del doppio misto del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina. Un segmento ridotto quello andato in scena sul ghiaccio cortinese, che ha coinvolto soltanto quattro squadre. Non sono mancate delle notizie rilevanti. La Cechia trova il secondo successo in questa rassegna a Cinque Cerchi, battendo la Norvegia per 6-3, merito di due punti messi a referto nel terzo end e di una mano rubata da uno arrivata immediatamente dopo. Prosegue invece il momento negativo dell’Estonia che, dopo un inizio oltremodo brillante, ha frenato bruscamente la sua corsa cedendo il passo anche alla Corea del Sud, vittoriosa per 9-3 in un match indirizzato già nelle prime battute, complici tre sigilli messi a referto dalle asiatiche con il martello a disposizione, preludio ad una mano rubata da due nel secondo end. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling, secondo successo per Cechia e Corea del Sud nel doppio misto alle Olimpiadi Approfondimenti su Curling Olimpiadi Curling: la Cechia trova il primo successo nel doppio misto alle Olimpiadi, cade ancora l’Estonia La Repubblica ha appena concluso la decima sessione del torneo di curling nel misto doppio ai Giochi di Milano Cortina. LIVE Italia-Corea del Sud, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: inizia il torneo di doppio misto per Constantini/Mosaner Questa mattina inizia il torneo di doppio misto alle Olimpiadi di curling del 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Curling Olimpiadi Argomenti discussi: Italia show nel doppio misto: Svizzera travolta 12-4, gli highlights; Curling, doppio misto Milano Cortina 2026: l’Italia travolge la Svizzera nel terzo match; Casa dolce casa: le emozioni di Stefania Constantini e Amos Mosaner per il debutto a Cortina · Curling; LIVE Italia-Estonia 7-4, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: successo fondamentale degli azzurri. Curling: la Cechia trova il primo successo nel doppio misto alle Olimpiadi, cade ancora l’EstoniaE’ appena terminata la decima sessione valida per il Round Robin di misto doppio alle Olimpiadi di Milano Cortina. Un segmento ridotto quello andato in ... oasport.it Curling, sorprese alle Olimpiadi: USA e Canada crollano, l’Italia vola al secondo posto! Lotta per le semifinaliGrandi sorprese nella serata dedicata al torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli USA, che erano imbattuti fino ... oasport.it #Curling Doppio misto 5º end: due punti per l’Italia con bel tiro finale di Constantini per il secondo punto Italia 6 Estonia 2 x.com Pronto riscatto per Stefania Constantini e Amos Mosaner, tornati alla vittoria nel terzo incontro del round robin del torneo del doppio misto di curling di Milano Cortina 2026. La coppia azzurra ha incamerato il secondo successo superando la Svizzera con il pu facebook

