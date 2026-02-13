Rich Ruohonen, avvocato del Minnesota, ha deciso di prendere le ferie dal lavoro per realizzare un sogno: partecipare alle Olimpiadi invernali di curling. A 54 anni, ha sfidato le aspettative e si è presentato a Cortina, diventando l’atleta più anziano degli Stati Uniti a competere ai Giochi. Con il suo gesto ha attirato l’attenzione non solo per l’età, ma anche per la determinazione di inseguire una passione che ha coltivato nel tempo, portandolo a calcare il ghiaccio tra gli applausi e qualche sorriso ironico.

Ha preso le ferie per inseguire un’ossessione: partecipare alle Olimpiadi invernali di curling. A 54 anni, Rich Ruohonen è diventato il più anziano americano di sempre ai Giochi, entrando sul ghiaccio di Cortina tra applausi e ironia. La storia raccontata da Le Parisien Lui è Rich Ruohonen, avvocato del Minnesota, 54 anni, entrato in pista durante la sconfitta degli Stati Uniti contro la Svizzera nei turni preliminari di curling al Cortina Olympic Stadium. Team Usa ha atteso di trovarsi sotto 8-2 prima di effettuare un cambio e concedergli l’ingresso sul ghiaccio. Ha avuto il tempo di effettuare un solo tiro, ma di quelli che restano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rich Ruohonen l’avvocato del Minnesota che ha preso le ferie per tirare una sola pietra alle Olimpiadi di Curling

A 52 anni, Claudia Riegler è l'atleta più anziana in gara ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 e, tra tutte le atlete, la seconda in assoluto dietro all’americano Richard Ruohonen, 54 anni. La snowboarder austriaca, specialista dello slalom parallel - facebook.com facebook