Dopo tre anni di interventi e un investimento di circa mezzo milione di euro, l'organo della basilica di Santa Maria del Fonte a Caravaggio sarà restaurato, ripristinando il suo splendore originale. Il progetto mira a conservare un patrimonio storico e musicale di grande valore, garantendo la fruibilità e la qualità del suono per le future generazioni. Il lavoro si inserisce nel percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Caravaggio (Bergamo), 15 gennaio 2026 – Tornerà al suo antico splendore il grande organo della basilica del Santuario di Santa Maria del Fonte, a Caravaggio. L’importante progetto garantirà di preservare uno strumento – tra gli organi più grandi e prestigiosi del Nord Italia – che è vero capolavoro storico, culturale e musicale, e nello stesso tempo tornare ad impreziosire, con la ricchezza sonora che lo ha reso celebre, le celebrazioni del Santuario Regionale della Lombardia, meta ogni anno di centinaia di migliaia pellegrini da ogni parte d’Italia. I costi . Un intervento che durerà tre anni e un costo di oltre di 565mila euro: sono questi alcuni dati relativi al restauro realizzato da ditta Pietro Corna – Costruzione e restauro organi a canne, specializzata nel restauro di strumenti storici di grande complessità, e sarà realizzato secondo i criteri moderni del restauro organario, sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, utilizzando materiali e tecniche specializzate per il tipo di strumento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caravaggio, l’organo del santuario tornerà al suo antico splendore: tre anni di lavori e mezzo milione di euro per restaurarlo

