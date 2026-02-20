Donna morta di overdose choc nella comunità Era in Italia da un anno le indagini

Una donna cinese di 39 anni è morta di overdose a Prato, dopo essere stata portata al pronto soccorso da tre connazionali. La donna, residente in Italia da circa un anno, aveva accusato un malore improvviso. Le autorità stanno indagando sulla provenienza delle sostanze e sul motivo per cui si trovasse in quella situazione. La comunità locale è sconvolta dall’evento, che ha suscitato molte domande sulla presenza di droghe tra i cittadini stranieri. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le circostanze del decesso.

Prato, 20 febbraio 2026 – La notizia della morte della cinese di 39 anni, scaricata al pronto soccorso da tre connazionali (una donna e due uomini) nella notte tra lunedì e martedì, sta circolando sui siti di informazione e sui social della comunità cinese. Una notizia che ha trovato ampio spazio su siti come cineseitalia.com, huarengwang.com o huarenjie.com e che è arrivata fino al fratello della donna, in Cina, grazie ad un amico che vive in Italia. Su tutti l'attenzione si concentra sul mistero che interessa il caso della ragazza, originaria dello Gungdong (provincia nel sud della Cina) e già arrivata morta al pronto soccorso.