Milano donna trovata morta in un cortile | avviate le indagini

A Milano, una donna non ancora identificata è stata trovata morta in un cortile. L'area è stata sottoposta a rilievi, e le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La donna, trovata parzialmente svestita e senza documenti, rimane al centro delle verifiche in corso.

