Donna trovata morta in una roulotte le indagini proseguono

Le forze dell'ordine proseguono le indagini sul decesso di una donna rinvenuta nella notte di lunedì in una roulotte sul litorale di Capaccio-Paestum. Gli approfondimenti mirano a chiarire le cause del decesso e a ricostruire gli ultimi eventi legati alla vicenda. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono eventuali sviluppi investigativi.

Continuano, le indagini dei carabinieri per far luce sul caso della donna trovata senza vita nella notte di lunedì, all’interno di una vecchia roulotte, sul litorale di Capaccio-Paestum. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato identificato come quello di una donna di circa 40 anni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Donna trovata morta in una roulotte, corpo ritrovato in stato di decomposizione Leggi anche: Milano, donna trovata morta in un cortile: avviate le indagini Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cadavere di una donna trovato in una roulotte; Trovato a Capaccio Paestum il cadavere di una donna, il corpo in decomposizione scoperto in una roulotte; Capaccio Paestum, donna trovata morta in una roulotte sulla costa; Capaccio Paestum, donna trovata morta in una roulotte: corpo in avanzato stato di decomposizione. Donna trovata morta in una roulotte nel Salernitano - Il cadavere di una donna in evidente stato di decomposizione è stato scoperto all'interno di una roulotte a Capaccio Paestum, nel Salernitano. ansa.it

Capaccio Paestum, donna trovata morta in una roulotte: corpo in avanzato stato di decomposizione - L’odore acre che si diffondeva da giorni lungo una strada laterale e poco frequentata ha portato, ieri sera, alla scoperta di un corpo senza vita all’interno ... pupia.tv

Donna morta in roulotte a Capaccio: era originaria di Battipaglia. Attesa per l’autopsia - I carabinieri della compagnia di Agropoli e della stazione di Capaccio Scalo sono impegnati nel ricostruire le ultime ore di vita della donna rinvenuta senza vita lunedì notte all’interno di una vecch ... infocilento.it

Capaccio Paestum, donna trovata morta in una roulotte: corpo in avanzato stato di decomposizione - #Pupiatv - facebook.com facebook

Donna trovata morta in una roulotte nel Salernitano. Corpo in decomposizione scoperto dopo segnalazione dei residenti #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.