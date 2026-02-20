Donna decapitata Scandicci il fermato è un 30enne senzatetto | Conosceva la vittima
Un uomo di 30 anni senza dimora ha confessato di aver ucciso e decapitato una donna di 44 anni di origini tedesche a Scandicci, dopo averla incontrata nell’area abbandonata dell’ex Cnr. La polizia ha fermato il sospetto poco dopo il ritrovamento del corpo, avvenuto ieri mattina. La vittima frequentava quella zona da tempo e conosceva l’uomo, secondo quanto emerso dagli accertamenti. La dinamica dell’omicidio e il movente restano ancora da chiarire. Gli investigatori continuano a cercare ulteriori dettagli sulla vicenda.
Svolta nell’inchiesta sull’omicidio della donna di 44 anni di origine tedesca senza fissa dimora, ritrovata senza vita e decapitata nell’area abbandonata dell’ex Cnr a Scandicci. Ebbene, per i carabinieri di Firenze ci sarebbe una convergenza di indizi sulla presunta colpevolezza di un marocchino 30enne, Issam Chlih, fermato con decreto della procura per l’omicidio. Riguardo al movente, però, restano ancora da approfondire le cause e le motivazioni che avrebbero spinto il sospettato a compiere un gesto particolarmente crudele. Ma accertamenti sono in corso anche sui rapporti con la vittima. Il cittadino nord africano, secondo i militari dell’Arma fiorentina, e la vittima erano stati notati e controllati insieme, e si avrebbero riscontri al riguardo.🔗 Leggi su Ildifforme.it
