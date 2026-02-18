Donna decapitata a Scandicci | aveva 44 anni era tedesca senza fissa dimora Chi l’ha uccisa voleva distruggere il corpo

Una donna di 44 anni, di nazionalità tedesca e senza dimora stabile, è stata trovata decapitata a Scandicci. La polizia ha scoperto il corpo nel pomeriggio di ieri in un parco vicino alla periferia, dopo aver ricevuto una segnalazione. Le prime indagini indicano che l’autore del delitto ha tentato di distruggere il corpo, lasciando poche tracce. La vittima era conosciuta in zona, ma ancora non si conoscono i motivi dell’omicidio. Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare il responsabile.

SCANDICCI (FIRENZE) – Aveva 44 anni ed era tedesca, senza fissa dimora, la donna trovata decapitata a Scandicci. Il corpo smembrato. Non solo uccisa, ma anche un tentativo di distruzione per occultarla meglio. Da chiarire se sia stata assassinata altrove, magari non lontano, e poi portata lì, o se il luogo del ritrovamento è anche quello del delitto. La scoperta stamani, 18 febbraio 2026, ai piedi di un casolare in disuso che insieme ai terreni intorno è di proprietà del Comune di Scandicci. Sul posto lungo sopralluogo, durato ore, del magistrato di turno della procura di Firenze, Alessandra Falcone, insieme ai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale e della compagnia di Scandicci. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Donna decapitata a Scandicci: aveva 44 anni era tedesca, senza fissa dimora. Chi l’ha uccisa voleva distruggere il corpo Orrore a Scandicci, trovato il corpo di una donna decapitata nell’ex area CnrIl corpo decapitato di una donna è stato trovato oggi pomeriggio nell’ex area Cnr di Scandicci, causando shock tra i residenti. Leggi anche: L’attore senza fissa dimora era clickbait: ecco cosa ha davvero detto Kevin Spacey Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trovato cadavere di una donna decapitata a Scandicci; Trovato cadavere di una donna decapitata a Scandicci; Trovato cadavere di una donna decapitata a Scandicci; Dall’acqua spunta il cadavere di una donna, passanti lanciano l’allarme a Livorno: si indaga. Donna decapitata trovata in un casolare a ScandicciIl corpo senza vita di una donna, decapitata, è stato scoperto nell’ ex area Cnr a Scandicci, alle porte di Firenze. Il cadavere si trovava all’interno di un casolare apparentemente abbandonato in via ... tg.la7.it Scandicci, trovato corpo decapitato di una donna nell'ex area Cnr: sul posto la scientificaTragedia a Scandicci, città in provincia di Firenze. Il corpo di una donna senza vita è stato segnalato, questa mattina 18 febbraio, da alcuni passanti nell'ex ... ilmessaggero.it Trovato cadavere di una donna decapitata: scoperta shock a Scandicci, Firenze leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/18/cadavere-di-una-donna-decapitata-scoperto-in-provincia-di-firenze/ facebook Donna decapitata trovata in un casolare a Scandicci x.com