A Roma arriva Psychedelia | arte sciamanesimo e visioni

A Roma si apre il primo festival Psychedelia, dedicato agli stati alterati di coscienza. Per tre giorni, artisti e appassionati si riuniscono per esplorare arte, sciamanesimo e visioni. Il festival porta in città un mix di mostre, performance e incontri, invitando il pubblico a scoprire mondi diversi e nuove prospettive sulla mente umana. Un appuntamento che promette di sorprendere e coinvolgere chi cerca esperienze fuori dal comune.

Cosa: La prima edizione di Psychedelia, festival multidisciplinare sugli stati alterati di coscienza.. Dove e Quando: CRUSH Collettiva (zona TalentiMontesacro), Roma – Sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026.. Perché: Un’occasione unica per esplorare la percezione umana tra antropologia, musica, funghi e arti visive, oltre i luoghi comuni.. Sulla scia di un rinnovato interesse globale per le frontiere della mente umana, Roma si prepara ad accogliere un evento che promette di scardinare tabù e aprire nuove prospettive cognitive. Psychedelia non è semplicemente un festival, ma un’indagine a tutto tondo su ciò che accade quando la coscienza supera i propri confini abituali. 🔗 Leggi su Ezrome.it

