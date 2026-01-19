O tutti insieme o tutti a casa | il centrosinistra chiama Donati e suona la sveglia ad Arezzo

Arezzo si trova a un punto di svolta: dopo oltre undici anni di amministrazione GhinelliTanti, la città affronta una scelta cruciale. Il centrosinistra ha chiamato Donati, invitando a un confronto serio e condiviso. È il momento di riflettere sul futuro e decidere se proseguire lungo la strada attuale o imboccare un nuovo percorso, con responsabilità e attenzione alle esigenze dei cittadini.

Arezzo è arrivata al capolinea: o si gira pagina o si continua a fare finta di nulla. Dopo undici anni di governo targato GhinelliTanti – roba che manco il brodo riscaldato tre volte – la città è davanti a un bivio bello grosso: o si mette insieme il cervello collettivo o si va dritti nel fosso, col sorriso ebete. Per questo Alessandro Caneschi e Donato Caporali lanciano l'appellone: "Oh,citti, basta dividersi come le figurine doppie!". Dopo un primo incontro – che pare sia andato persino bene, miracolo – tra la coalizione civico-progressista e le liste legate a Marco Donati, l'invito è chiaro: allarghiamo l'alleanza e facciamola finita con 'sti giochini da cortile.

