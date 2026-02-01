Dopo la pubblicazione dei nuovi documenti sui file Epstein, Donald Trump è intervenuto, sostenendo che i documenti lo scagionano. Il presidente ha anche annunciato che prenderà misure legali contro la pubblicazione. Trump ha commentato che quei documenti dimostrano la sua estraneità ai fatti e che intende tutelarsi in sede legale. La vicenda resta sotto i riflettori mentre le autorità continuano a lavorare sui file.

Dopo il rilascio degli Epstein files, Trump ha detto ai giornalisti che i documenti “lo assolvevano” e ha annunciato iniziative legali contro Michael Wolff, valutando anche una causa legata all’eredità di Epstein. Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che alcune accuse contro Trump fossero “infondate e false”. Critiche da vittime e legali sugli oscuramenti e sugli errori. Che cosa contenevano gli Epstein files rilasciati dal Dipartimento di Giustizia La reazione pubblica di Donald Trump Le critiche su oscuramenti, errori e tutela delle vittime Che cosa contenevano gli Epstein files rilasciati dal Dipartimento di Giustizia Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha iniziato a pubblicare un ampio pacchetto di documenti raccolti in circa due decenni di indagini su Jeffrey Epstein, indicando un totale di oltre 3 milioni di pagine, oltre a migliaia di video e immagini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Epstein files, la risposta di Donald Trump dopo la pubblicazione dei nuovi documenti

Approfondimenti su Epstein Files

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Epstein Files ROCK WH: Melber on Trump jet trips, REDACTIONS FAIL as DOJ HUMILIATED

Ultime notizie su Epstein Files

Argomenti discussi: Caso Epstein: Trump citato 3.200 volte nei nuovi documenti, tra accuse gravi e soffiate; Caso Epstein, il dipartimento di Giustizia pubblica nuovi file. Non abbiamo protetto Trump; Caso Epstein, pubblicate altre 3 milioni di pagine: Non abbiamo protetto Trump; Musk e quelle email a Epstein che lo smentiscono: Quando ci sarà la festa più scatenata?.

Epstein files, il maxi-rilascio che riapre il caso: cosa emerge su Trump, Musk e la rete di relazioni del finanziereNonostante l’enorme quantità di materiale reso pubblico, non sono state annunciate nuove incriminazioni sulla base dei file rilasciati. Epstein, morto nel 2019, e Ghislaine Maxwell, condannata per ... italynews.it

Epstein, nei nuovi file spuntano Melania e Lutnick. Le vittime: «Noi esposte, loro no»Tra le milioni di pagine di documenti sul caso Jeffrey Epstein, dove di Donald Trump compare in migliaia di file (più di cinquemila cercando il suo nome nel sito del Dipartimento di Giustizia ), ci ... ilsole24ore.com

Il passo indietro di Donald Trump, in realtà era solo una mossa per prendere meglio la rincorsa: l’Ice, di fatto trasformata nella sua guardia pretoriana, da oggi ha poteri ancora più ampi. Gli agenti anti-immigrazione possono arrestare senza alcun mandato. Un - facebook.com facebook

L’ha ammesso ieri lo stesso ministero della Difesa di Mosca: gli attacchi all’Ucraina proseguono, malgrado la richiesta di Donald Trump a Vladimir Putin di una “tregua del gelo”, confermata venerdì dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov e che sarebbe do x.com