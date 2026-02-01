Epstein files la risposta di Donald Trump dopo la pubblicazione dei nuovi documenti

Da virgilio.it 1 feb 2026

Dopo la pubblicazione dei nuovi documenti sui file Epstein, Donald Trump è intervenuto, sostenendo che i documenti lo scagionano. Il presidente ha anche annunciato che prenderà misure legali contro la pubblicazione. Trump ha commentato che quei documenti dimostrano la sua estraneità ai fatti e che intende tutelarsi in sede legale. La vicenda resta sotto i riflettori mentre le autorità continuano a lavorare sui file.

Dopo il rilascio degli Epstein files, Trump ha detto ai giornalisti che i documenti “lo assolvevano” e ha annunciato iniziative legali contro Michael Wolff, valutando anche una causa legata all’eredità di Epstein. Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che alcune accuse contro Trump fossero “infondate e false”. Critiche da vittime e legali sugli oscuramenti e sugli errori. Che cosa contenevano gli Epstein files rilasciati dal Dipartimento di Giustizia La reazione pubblica di Donald Trump Le critiche su oscuramenti, errori e tutela delle vittime Che cosa contenevano gli Epstein files rilasciati dal Dipartimento di Giustizia Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha iniziato a pubblicare un ampio pacchetto di documenti raccolti in circa due decenni di indagini su Jeffrey Epstein, indicando un totale di oltre 3 milioni di pagine, oltre a migliaia di video e immagini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

