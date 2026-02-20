Giovedì 14 maggio, nella Basilica di Sant’Ambrogio, si terrà una messa alle 17 per concludere la fase diocesana dell’inchiesta sulla beatificazione di don Giussani. La cerimonia coincide con l’Ascensione del Signore e rappresenta il primo passo ufficiale nel processo di canonizzazione. Don Giussani è noto per aver ascoltato e abbracciato molte persone, lasciando un segno forte nelle comunità che ha incontrato. La sua figura continua a suscitare interesse tra i fedeli e gli studiosi. La chiesa ora attende l’esito delle prossime fasi.

Giovedì 14 maggio, giorno dell’Ascensione del Signore, alle 17, nella Basilica di Sant’Ambrogio, è in programma l a messa che segnerà la conclusione della fase diocesana della “Inchiesta in vista della beatificazione e della canonizzazione di don Giussani “. Lo ha annunciato ieri l’arcivescovo di Milano Mario Delpini durante la celebrazione in Duomo «in memoria del Servo di Dio don Luigi Giussani», fondatore del movimento di Comunione e liberazione, nato a Desio il 15 ottobre 1922 e morto a Milano il 22 febbraio 2005 "in fama di santità”. L a documentazione sarà trasmessa al Dicastero delle Cause dei Santi della Santa Sede, aprendo strada che porterà all’ eventuale decisione del Santo Padre di dichiarare “venerabile“ don Giussani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Don Gius, primo passo verso la beatificazione: “Unico nell’ascoltare e abbracciare”

Aperta ufficialmente la causa di beatificazione e canonizzazione di don Giovanni NervoSabato 13 dicembre è stata ufficialmente avviata la causa di beatificazione e canonizzazione di don Giovanni Nervo, con la prima sessione dell’inchiesta diocesana presieduta dal vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla.

Aperta la Causa di beatificazione di don Antonio Musumeci, sacerdote martireA Sant'Alessio Siculo è stata ufficialmente aperta la Causa di beatificazione di don Antonio Musumeci, sacerdote e martire locale, ucciso dai nazisti nel 1944.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.