Domenicali | Il mondiale? Abbiamo già cambiato idea tre volte sul vincitore Stagione incredibile
Il presidente della Formula 1 sull'ultimo GP: "A luglio aveva vinto Piastri, a ottobre Norris e ora c'è Verstappen. Il movimento è in crescita. Sui regolamenti fatte scelte coraggiose, non si può avere paura delle nuove opportunità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il weekend di Abu Dhabi è tempo di bilanci anche per chi, come Stefano Domenicali, non è impegnato in una lotta mondiale ma rimane comunque parte in causa. Il CEO della Formula 1 deve a sua volte tracciare un bilancio della stagione che sta terminando, - facebook.com Vai su Facebook