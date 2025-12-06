Domenicali | Il mondiale? Abbiamo già cambiato idea tre volte sul vincitore Stagione incredibile

Gazzetta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Formula 1 sull'ultimo GP: "A luglio aveva vinto Piastri, a ottobre Norris e ora c'è Verstappen. Il movimento è in crescita. Sui regolamenti fatte scelte coraggiose, non si può avere paura delle nuove opportunità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

domenicali il mondiale abbiamo gi224 cambiato idea tre volte sul vincitore stagione incredibile

© Gazzetta.it - Domenicali: "Il mondiale? Abbiamo già cambiato idea tre volte sul vincitore... Stagione incredibile"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Domenicali Mondiale Abbiamo Gi224