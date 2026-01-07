Sicurezza espulsioni più facili Il governo lavora a un nuovo pacchetto modello Caivano

Il governo italiano sta sviluppando un nuovo pacchetto di sicurezza, con l’obiettivo di semplificare le procedure di espulsione e ampliare il modello Caivano. Attualmente in fase di elaborazione, il provvedimento potrebbe essere presentato al Consiglio dei ministri nelle prossime settimane, rappresentando un passo importante nelle politiche di gestione dell’immigrazione e della sicurezza sul territorio nazionale.

Espulsioni più facili ed "estensione" del modello Caivano. Come annunciato il governo lavora a un nuovo pacchetto sicurezza, attualmente in fase di elaborazione, che potrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri già in una delle prossime riunioni. Un provvedimento ampio che tocca le principali emergenze del comparto sicurezza. Dal dossier immigrazione alla riorganizzazione delle forze dell'ordine passando per la sicurezza urbana. Sicurezza, il governo lavora a un nuovo pacchetto modello Caivano. Tra i punti allo studio ci sarebbe l'estensione a livello nazionale del cosiddetto "modello Caivano".

