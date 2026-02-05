Gli sfratti saranno più facili con il nuovo pacchetto sicurezza
Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge che rende più facile effettuare gli sfratti. Con questa legge, le procedure di sgombero si applicano ora a tutti gli casi di occupazione abusiva di immobili destinati a uso abitativo. La norma punta a velocizzare le procedure, riducendo i tempi per sgomberare chi occupa un immobile senza autorizzazione. La misura arriva in un momento di tensioni crescenti su questo fronte, con molte persone in attesa di capire come cambieranno le regole.
Il disegno di legge sicurezza approvato dal consiglio dei ministri prevede, all'articolo 2, l'estensione della procedura accelerata di sgombero a tutti i casi di occupazione abusiva di immobili destinati a domicilio. Questa procedura prima era limitata solo al caso dell'unica abitazione effettiva.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Pacchetto Sicurezza
Rimpatri più facili, stretta anti-maranza, tutela per gli agenti: in arrivo il nuovo pacchetto sicurezza
Il nuovo pacchetto sicurezza introduce misure volte a semplificare i rimpatri, rafforzare la lotta alle baby gang e proteggere le forze dell’ordine.
Sicurezza, espulsioni più facili. Il governo lavora a un nuovo pacchetto modello Caivano
Il governo italiano sta sviluppando un nuovo pacchetto di sicurezza, con l’obiettivo di semplificare le procedure di espulsione e ampliare il modello Caivano.
Ultime notizie su Pacchetto Sicurezza
Argomenti discussi: La Lega vuole la stretta sulle case occupate, si accelera anche sugli sfratti; I migliori articoli su rifugiati e immigrazione 50/2025; La Messina degli sfratti, invalida con figlia minore da domani senza un tetto; Unione inquilini: presidio contro sfratti, sono 10 mila al giorno a Roma.
Case occupate, sgomberi e sfratti lampo per tutti gli immobili: la propostaSalvini punta a estendere lo sgombero immediato anche alle seconde case occupate abusivamente. Novità anche per gli sfratti ... quifinanza.it
Sfratti più veloci per gli inquilini morosi: un’autorità per eseguirliL'idea, messa nero su bianco dall'esponente di FdI, guarda al modello iberico della «procedura express», una procedura giudiziaria rapida che consente, in assenza di opposizione, di ottenere ... ilgazzettino.it
Unione Inquilini Federazione di Roma COMUNICATO STAMPA - 2 febbraio 2026 Roma, sfratti: serve piattaforma per passaggio da casa a casa Unione Inquilini Roma, questa mattina, ha promosso un presidio a Piazza Giovanni da Verrazzano insieme alle fa facebook
La Lega vuole la stretta sulle case occupate, si accelera anche sugli sfratti. Salvini: 'Sarà nel dl sicurezza'. Foti: '4 miliardi per il Piano Casa' #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.