Domenica 4 gennaio, alle 13.30, brunch della domenica nella splendida cornice del Mondello Glam Hotel (via Gallo 22) con un viaggio nella tradizione della musica italiana e spagnola, e una dedica alla grande Ornella Vanoni eseguito da Pinetta Ferro voce e Massimiliano Barbera contrabasso. Costo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "Senza fine", il brunch del Mondello Glam Hotel all'insegna del cantautorato italiano

Leggi anche: Napule è, l'omaggio a Pino Daniele al Mondello Glam hotel

Leggi anche: Omaggio a George Michael al Mondello Glam hotel: il live di Benny Amoroso

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natale a Ischia entra nel vivo! Musica, spettacolo e convivialità accompagnano l’isola verso la fine dell’anno con un ricco calendario di appuntamenti per tutte le età. Domenica 28 dicembre si comincia con “C’è brunch per te” in Piazza Antica Reggia: alle - facebook.com facebook