Senza fine il brunch del Mondello Glam Hotel all' insegna del cantautorato italiano

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 4 gennaio, alle 13.30, brunch della domenica nella splendida cornice del Mondello Glam Hotel (via Gallo 22) con un viaggio nella tradizione della musica italiana e spagnola, e una dedica alla grande Ornella Vanoni eseguito da Pinetta Ferro voce e Massimiliano Barbera contrabasso. Costo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

