Il brunch della domenica all’Excelsior Hotel Gallia

Il brunch della domenica all’Excelsior Hotel Gallia di Milano è un momento di convivialità e relax, pensato per condividere un’esperienza gastronomica di qualità. Ogni mese, il menu si rinnova per offrire piatti curati e assortiti, in un ambiente elegante e accogliente. Un’occasione ideale per trascorrere una domenica diversa, tra buon cibo e atmosfera raffinata, nel cuore della città.

All’Excelsior Hotel Gallia di Milano torna uno degli appuntamenti più riconoscibili della domenica cittadina: “Finalmente Domenica”, il calendario di brunch mensili che, anche per il 2026, punta sulla convivialità come forma di racconto gastronomico. L’appuntamento è al Gallia Restaurant, al piano terra dell’hotel, dalle 12.30 alle 14.30, con un format che attraversa stagioni, tradizioni e suggestioni culinarie diverse, mantenendo una struttura ormai collaudata. La nuova stagione si apre con una doppia data, il 1° e il 22 febbraio, e con un’edizione speciale dedicata ai sapori del Sud Italia. Al centro, la collaborazione con l’Azienda Agricola San Salvatore, realtà campana nota per una produzione legata al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione delle materie prime del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il brunch della domenica all’Excelsior Hotel Gallia Leggi anche: Attivisti di Animal Equality aggrediti da una cliente dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano – Video Leggi anche: Calendario goloso al Gallia tra brunch, merende e panettoni Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Il brunch diventa spettacolo al W Florence con AMOR; Da Mastè la domenica diventa un evento: brunch in famiglia e Grande Carnevale per bambini; Il brunch al 10-11 (bar, giardino, ristorante) del Portrait a Milano; Vesper apre il suo brunch giapponese nel 7° arrondissement di Parigi: sushi illimitati a due passi dalla Torre Eiffel. Il brunch della domenica all’Excelsior Hotel GalliaNello storico albergo milanese torna il format collaudato che propone appuntamenti tematici legati alle stagioni, alle tradizioni e alle suggestioni culinarie del nostro Paese. Restano i piccoli riti ... ilgiornale.it Il brunch della domenica occasione per un viaggio gastronomico intorno al mondoUn viaggio intorno al mondo per poi tornare in Italia: nel brunch della domenica, trend inarrestabile a Roma e non solo, che sta avvicinando oltre che turisti anche cittadini nei più prestigiosi hotel ... ansa.it DOMENICA 15 FEBBRAIO A WONDER PARK TORNA IL BRUNCH SPETTACOLO K-POP – 4° REPLICA! Dopo tre appuntamenti SOLD OUT, torna il Brunch Spettacolo K-POP in versione 4° REPLICA, con ospite RUMI MA COME FUNZIONA IL BR - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.