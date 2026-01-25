Il brunch della domenica all’Excelsior Hotel Gallia

Il brunch della domenica all’Excelsior Hotel Gallia di Milano è un momento di convivialità e relax, pensato per condividere un’esperienza gastronomica di qualità. Ogni mese, il menu si rinnova per offrire piatti curati e assortiti, in un ambiente elegante e accogliente. Un’occasione ideale per trascorrere una domenica diversa, tra buon cibo e atmosfera raffinata, nel cuore della città.

All’Excelsior Hotel Gallia di Milano torna uno degli appuntamenti più riconoscibili della domenica cittadina: “Finalmente Domenica”, il calendario di brunch mensili che, anche per il 2026, punta sulla convivialità come forma di racconto gastronomico. L’appuntamento è al Gallia Restaurant, al piano terra dell’hotel, dalle 12.30 alle 14.30, con un format che attraversa stagioni, tradizioni e suggestioni culinarie diverse, mantenendo una struttura ormai collaudata. La nuova stagione si apre con una doppia data, il 1° e il 22 febbraio, e con un’edizione speciale dedicata ai sapori del Sud Italia. Al centro, la collaborazione con l’Azienda Agricola San Salvatore, realtà campana nota per una produzione legata al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione delle materie prime del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

