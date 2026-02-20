Domenica 1° marzo Montecitorio a porte aperte prenotazioni dal 23 febbraio

Domenica 1° marzo, Montecitorio apre di nuovo le porte al pubblico, dopo una pausa. La decisione deriva dalla volontà di permettere ai cittadini di visitare il palazzo e conoscere meglio il lavoro parlamentare. L’evento si svolge in una giornata di sole, con visite guidate e momenti musicali. Alle 10, ci sarà anche l’esibizione della Banda della Marina Militare, diretta dal Maestro Gian Luca Cantarini. Le prenotazioni si aprono il 23 febbraio e sono già molto richieste.

ROMA – Domenica 1° marzo riprende il calendario di Montecitorio a porte aperte. Nell'occasione, alle ore 10, in piazza Montecitorio si terrà l'esibizione della Banda musicale della Marina Militare diretta dal Maestro Gian Luca Cantarini. Il concerto, della durata di 15 minuti circa, si aprirà con l'Inno nazionale e terminerà con l'Inno europeo. Le prenotazioni per poter partecipare si aprono lunedì 23 febbraio alle ore 10 alla pagina https:eventi.camera.iteventionline.