Domenica 11 gennaio la prima edizione dell’anno di Montecitorio a porte aperte Nel percorso di visita l’opera di Mario Ceroli
Domenica 11 gennaio, Montecitorio apre le sue porte ai visitatori per la prima volta nel 2024. Durante l’evento, sarà possibile esplorare l’edificio e ammirare l’opera di Mario Ceroli. La giornata si apre alle ore 10 con l’esibizione della Banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Roberto Granata, offrendo un’occasione per conoscere meglio questa importante sede istituzionale.
ROMA – Domenica 11 gennaio si terrà la prima edizione dell’anno di Montecitorio a porte aperte. Ad aprire la manifestazione, alle ore 10, sarà la Banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Roberto Granata. I partecipanti potranno assistere all’esibizione in Aula di un gruppo di musicisti del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. Nell’occasione il percorso di visita toccherà anche il locale cosiddetto ex Cit, che si affaccia sulla galleria dei Presidenti. Qui è allestita l’opera “Sacra Famiglia” di Mario Ceroli (come si vede nalla foto). Prenotazioni effettuabili dalle ore 10 di oggi al seguente link: eventi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
