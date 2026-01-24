Domenica 1° febbraio Montecitorio a porte aperte prenotazioni dal 26 gennaio

Domenica 1° febbraio, Montecitorio sarà aperto al pubblico nell’ambito dell’evento “Montecitorio a porte aperte”. Le visite sono disponibili previa prenotazione a partire dal 26 gennaio. Alle ore 10, in Piazza Montecitorio, si svolgerà l’esibizione della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, diretta dal Primo Luogo Tenente Giuseppe Fiumara. Un’occasione per conoscere il patrimonio istituzionale e culturale del Parlamento italiano.

ROMA – Domenica 1° febbraio avrà luogo la manifestazione "Montecitorio a porte aperte". In occasione dell'iniziativa, alle ore 10 in Piazza Montecitorio si terrà l'esibizione della Banda Musicale dell'Aeronautica Militare diretta dal Primo Luogo Tenente Giuseppe Fiumara. Il concerto, della durata di 15 minuti circa, si aprirà con l'Inno nazionale e terminerà con l'Inno europeo. Le prenotazioni per partecipare all'edizione di domenica prossima sono attive dalle ore 10 di lunedì 26 gennaio sul portale eventi.camera.it.

