achille barosi e chiara costanzo la camera ardente per i due liceali morti nella strage la diretta a milano domani i funerali

Milano si prepara a ricordare Achille Barosi e Chiara Costanzo, i due liceali vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. La camera ardente sarà allestita in città, mentre domani si terranno i funerali. La comunità si unisce nel rispetto e nel cordoglio per i giovani scomparsi, in un momento di grande dolore condiviso.

Milano, 6 gennaio 2026 – Milano si stringe alle famiglie di Achille Barosi e Chiara Costanzo, i due sedicenni, amici, vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. Le bare bianche dei due liceali milanesi sono arrivate ieri da Sion, in Svizzera, all’aeroporto di Linate. Insieme a loro anche le altre vittime dell’esplosione al Le Constellation (il bolognese Giovanni Tamburi, il genovese Emanuele Galeppini, il romano Riccardo Minghetti ). A bordo non c'era Sofia Prosperi, la sesta vittima italiana, perché viveva a Lugano. Ad accogliere i feretri c'erano parenti e autorità locali e nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Lutto cittadino Achille Barosi e Chiara Costanzo: Milano piange i suoi liceali. Il destino atroce dei due amici morti a Crans-Montana

