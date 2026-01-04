Aumentano le petizioni per deportare Nicki Minaj nel suo Paese d’origine

Di recente, sono cresciute le petizioni su Change.org che chiedono di deportare Nicki Minaj nel suo paese d’origine, Trinidad e Tobago. Le iniziative hanno raggiunto oltre centoventimila firme, riflettendo un dibattito pubblico intenso e diffuso. Questa richiesta si inserisce in un contesto di discussioni più ampie sulla figura pubblica e la sua presenza nei media.

Ci sono nuove petizioni per “deportare” Nicki Minaj - org le firma contro la rapper sono oltre 120 mila, mentre "ex fan" LGBTQIA+ si sentono "traditi" ... rollingstone.it

La notizia dell'assenza del doppiaggio in italiano dei nuovi Tomb Raider ha scatenato la comunità nostrana, che ha lanciato delle petizioni per ottenerlo. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.