Aumentano le petizioni per deportare Nicki Minaj nel suo Paese d’origine
Di recente, sono cresciute le petizioni su Change.org che chiedono di deportare Nicki Minaj nel suo paese d’origine, Trinidad e Tobago. Le iniziative hanno raggiunto oltre centoventimila firme, riflettendo un dibattito pubblico intenso e diffuso. Questa richiesta si inserisce in un contesto di discussioni più ampie sulla figura pubblica e la sua presenza nei media.
Periodo di fuoco per Nicki Minaj. Le petizioni di Change.org che chiedono di “deportare” la rapper a Trinidad e Tobago, il suo Paese d’origine, hanno superato le centoventimila firme. Una di queste, iniziata a luglio 2025, citava tra le sue motivazioni le presunte molestie verso i coniugi Carter; all’epoca, infatti, la cantante aveva attaccato più volte Jay-Z su X. Dopo il suo discusso intervento all’ AmericaFest, le petizioni sono aumentate. Il mese scorso, infatti, Minaj era apparsa al’evento di Turning Point USA, l’organizzazione fondata da Charlie Kirk, in compagnia di Erika Kirk, la vedova dell’attivista conservatore, ucciso lo scorso 10 settembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Nicki Minaj denuncia il genocidio dei cristiani in Nigeria e ringrazia Trump per il suo impegno e la leadership (video)
Leggi anche: È riemerso un video in cui Charlie Kirk definisce Nicki Minaj “non un buon modello” per le giovani donne nere
Aumentano le petizioni per deportare Nicki Minaj nel suo Paese d’origine - L'articolo Aumentano le petizioni per “deportare” Nicki Minaj nel suo Paese d’origine proviene da Metropolitan Magazine. msn.com
Ci sono nuove petizioni per “deportare” Nicki Minaj - org le firma contro la rapper sono oltre 120 mila, mentre "ex fan" LGBTQIA+ si sentono "traditi" ... rollingstone.it
La notizia dell'assenza del doppiaggio in italiano dei nuovi Tomb Raider ha scatenato la comunità nostrana, che ha lanciato delle petizioni per ottenerlo. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.