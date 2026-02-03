Loris Piva l’artista che portò luce nel cuore del paese | l’addio al creativo di origine lombarda**

Loris Piva, artista conosciuto in tutta Italia, è morto a 91 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della cultura e dell’arte. Piva, originario della Lombardia, aveva dedicato la vita alla creatività, portando luce e colore nei cuori di chi lo ha conosciuto. La sua figura rimarrà impressa come quella di un uomo che ha saputo trasformare le emozioni in opere artistiche.

Loris Piva, l’artista multiforme che ha lasciato un segno indelebile nella storia della cultura italiana, è scomparso a 91 anni. Il suo addio è stato accompagnato da una commozione diffusa nel paese, con un raduno di amici, familiari e colleghi alla cappella dell’Abbazia di Pomposa. L’evento, avvenuto ieri pomeriggio, ha rappresentato un momento di riconciliazione tra arte, umanità e memoria. Loris Piva, pittore, scultore, poeta, tenore e attore, era nato a Codigoro, in provincia di Ferrara, dove ha vissuto una vita dedicata all’arte, alla musica e alla capacità di far sorridere. Era un uomo che ha sempre portato luce, come diceva il sindaco Alice Sabina Zanardi, “un’anima bella, capace di portare colore, musica e umanità ovunque andasse”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ieri pomeriggio, l’abbazia di Pomposa si è riempita di amici e conoscenti per l’ultimo saluto a Loris Piva.

