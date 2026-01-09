Don Alì il tiktoker dopo l' agguato al maestro | Fatemi una perizia psichiatrica

Don Alì, noto influencer e Tiktoker, ha richiesto di essere sottoposto a una perizia psichiatrica. Attualmente detenuto dal novembre scorso, l’individuo ha commentato l’episodio che lo ha coinvolto in un'aggressione al maestro, evidenziando la sua volontà di approfondire il suo stato mentale. La richiesta si inserisce nel quadro delle verifiche circa le condizioni psicologiche dell’individuo, in un contesto di indagine e attenzione giudiziaria.

