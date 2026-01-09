Don Alì il tiktoker dopo l' agguato al maestro | Fatemi una perizia psichiatrica
Don Alì, noto influencer e Tiktoker, ha richiesto di essere sottoposto a una perizia psichiatrica. Attualmente detenuto dal novembre scorso, l’individuo ha commentato l’episodio che lo ha coinvolto in un'aggressione al maestro, evidenziando la sua volontà di approfondire il suo stato mentale. La richiesta si inserisce nel quadro delle verifiche circa le condizioni psicologiche dell’individuo, in un contesto di indagine e attenzione giudiziaria.
Dal carcere dove si trova detenuto da novembre, l'influencer Alì Said, nome d'arte Don Alì, autoproclamatosi "il re dei maranza", ha chiesto di essere sottoposto a perizia psichiatrica. Parallelamente, la difesa del tiktoker chiede il rito abbreviato per il processo che lo vede imputato per. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Don Alì come il conte col machete di Torino: “Fatemi una perizia psichiatrica”
Leggi anche: Aveva minacciato il maestro di una scuola elementare a Milano, in manette il tiktoker Don Alì
Cosa c'è dietro l'ultima richiesta del tiktoker violento, arrestato dopo l'aggressione a un maestro - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.