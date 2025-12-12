Superbonus conto alla rovescia e raffica di controlli | cittadini a rischio stangata

Il Superbonus si avvicina alla scadenza del 31 dicembre, con il rischio di perdere l’agevolazione. Nel frattempo, sono partiti intensi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbero penalizzare i cittadini con irregolarità tecniche o lavori non conclusi. La situazione mette in discussione la sicurezza di chi ha usufruito di questa misura fiscale.

Superbonus, il 31 dicembre si chiude, stop. Ma sono scattati i controlli dell’Agenzia dell’Entrata e chi si trova con i lavori non finiti o terminati ma con irregolarità tecniche? A pagare saranno sempre i committenti, cioè i cittadini. Il rischio, per molti cittadini che hanno aderito al Superbonus in buona fede, è concreto: se non vengono rispettati i requisiti – dal completamento delle opere al salto energetico – il diritto alla detrazione decade e si è costretti a restituire quanto ottenuto, con l’aggiunta di sanzioni e interessi. Epilogo amaro per il Superbonus Cantieri incompleti, irregolarità e SAL nel mirino: ecco come l’Agenzia delle Entrate verificherà il Superbonus. Panorama.it

