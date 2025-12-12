Superbonus conto alla rovescia e raffica di controlli | cittadini a rischio stangata
Il Superbonus si avvicina alla scadenza del 31 dicembre, con il rischio di perdere l’agevolazione. Nel frattempo, sono partiti intensi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbero penalizzare i cittadini con irregolarità tecniche o lavori non conclusi. La situazione mette in discussione la sicurezza di chi ha usufruito di questa misura fiscale.
Superbonus, il 31 dicembre si chiude, stop. Ma sono scattati i controlli dell’Agenzia dell’Entrata e chi si trova con i lavori non finiti o terminati ma con irregolarità tecniche? A pagare saranno sempre i committenti, cioè i cittadini. Il rischio, per molti cittadini che hanno aderito al Superbonus in buona fede, è concreto: se non vengono rispettati i requisiti – dal completamento delle opere al salto energetico – il diritto alla detrazione decade e si è costretti a restituire quanto ottenuto, con l’aggiunta di sanzioni e interessi. Epilogo amaro per il Superbonus Cantieri incompleti, irregolarità e SAL nel mirino: ecco come l’Agenzia delle Entrate verificherà il Superbonus. Panorama.it
Superbonus, conto alla rovescia e raffica di controlli: cittadini a rischio stangata - Via alle verifiche su cantieri incompleti e irregolarità tecniche: chi non rispetta i requisiti rischia di restituire tutto, con sanzioni e interessi ... panorama.it
Superbonus, atto finale: lavori non finiti? Rischio maxi multa - Scade l’ultima proroga per i lavori agevolati: tutti i rischi per i proprietari che hanno ceduto il credito e come difendersi ... iodonna.itOltre il danno, una grande beffa... Con la fine dell'era del #Superbonus, l'Agenzia delle Entrate accelera sui controlli, colpendo non solo imprese e intermediari, ma anche i condomini che hanno aderito in buona fede. Molti rischiano di dover pagare un conto s - facebook.com facebookSuperbonus, atto finale. Rischio conto salato per i condomini con i lavori incompiuti x.com
MATTEI INVOCA LO SCONTRO FINALE CON IL GOVERNO ? SE SERVE, ARRIVEREMO AL SACRIFICIO ESTREMO