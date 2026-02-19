Una 20enne porta Zuckerberg in tribunale i social ci rovinano A Los Angeles lo storico processo
Una ragazza di 20 anni ha intentato una causa contro Mark Zuckerberg, accusandolo di aver contribuito ai problemi dei giovani. La causa nasce dai suicidi di adolescenti collegati all’uso dei social media, che lei attribuisce alle pratiche di Facebook e Instagram. A Los Angeles si svolge ora il processo che coinvolge il fondatore di Meta, già chiamato a rispondere pubblicamente per le conseguenze dei suoi servizi. La giovane sostiene che le piattaforme sfruttano le vulnerabilità degli utenti, spingendo a una battaglia legale contro l’impero di Zuckerberg.
A due anni dalle scuse pubbliche, in un'aula del Senato americano, alle famiglie di ragazzi morti suicidi a causa dei social media l'ex enfant prodige Mark Zuckerberg torna a rispondere dei danni che le piattaforme da lui create o acquistate possono provocare sui giovani. Questa volta, però, l'uomo che ha rivoluzionato i rapporti interpersonali inventando Facebook più di vent'anni fa, si è trovato in un'aula di tribunale, in un processo storico che potrebbe creare un importante precedente per migliaia di future cause. Zuckerberg ha testimoniato in altri processi e risposto alle domande del Congresso, ma è la prima volta che si troverà di fronte a una giuria alla presenza non solo della persona che lo ha denunciato ma anche dei genitori di ragazzi morti o gravemente danneggiati dai social media, seduti in aula a Los Angeles. 🔗 Leggi su Feedpress.me
