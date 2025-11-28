Dimmi La Verità | Andrea Di Giuseppe Fdi | I dettagli della nuova legge sulla tessera sanitaria per gli italiani all' estero

Laverita.info | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 28 novembre 2025. Il deputato di Fdi Andrea Di Giuseppe spiega i dettagli della nuova legge sulla tessera sanitaria per gli italiani all'estero. 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 andrea di giuseppe fdi i dettagli della nuova legge sulla tessera sanitaria per gli italiani all estero

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Andrea Di Giuseppe (Fdi): «I dettagli della nuova legge sulla tessera sanitaria per gli italiani all'estero»

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Dimmi Verit224 Andrea Giuseppe