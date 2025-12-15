Dimmi La Verità | Etel Sigismondi Fdi | I numeri record di Atreju
Nel 15 novembre 2025, Dimmi La Verità analizza i numeri record di Atreju, l'evento di punta di Fdi. Con il senatore Etel Sigismondi, si approfondiscono i risultati e l'importanza di questa edizione, evidenziando il successo e la crescita della manifestazione. Un'occasione per capire le ragioni dietro i numeri straordinari di questa edizione.
Ecco #DimmiLaVerità del 15 novembre 2025. Con il senatore di Fdi Etel Sigismondi commentiamo l'edizione dei record di Atreju. Laverita.info
Non hai idea di cosa regalare a Natale Dimmi la verità A questo problema ci pensiamo noi!! Tu ci devi solo dire se è maschietto o femminuccia poi non ti preoccupare che a partire da 1,50€ in su ti troviamo tutte le soluzioni che vuoi Su forzaaaaa, ti a - facebook.com facebook
Ecco #DimmiLaVerità del 5 dicembre 2025. Il senatore Gianluca Cantalamessa della Lega commenta il caso dossieraggi e l'intervista della Verità alla pm Anna Gallucci. #podcast di @TaralloCarlo x.com