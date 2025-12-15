Dimmi La Verità | Etel Sigismondi Fdi | I numeri record di Atreju

Nel 15 novembre 2025, Dimmi La Verità analizza i numeri record di Atreju, l'evento di punta di Fdi. Con il senatore Etel Sigismondi, si approfondiscono i risultati e l'importanza di questa edizione, evidenziando il successo e la crescita della manifestazione. Un'occasione per capire le ragioni dietro i numeri straordinari di questa edizione.

