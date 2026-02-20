Dimissioni Petrecca il giornalista Alessandro Antinelli | Il suo addio è una vittoria di RaiSport

Paolo Petrecca si è dimesso dopo le polemiche scatenate dalla sua telecronaca delle Olimpiadi di Milano-Cortina, che ha suscitato molte critiche tra i colleghi. La sua uscita dalla Rai rappresenta per Alessandro Antinelli, giornalista di RaiSport, una vittoria per il settore e per i reporter che avevano protestato contro di lui. Antinelli, membro del Cdr, ha sottolineato come questa decisione confermi la volontà di migliorare gli standard e la credibilità della testata. La notizia si è diffusa rapidamente tra i dipendenti della Rai.

Le dimissioni di Paolo Petrecca sono una vittoria di RaiSport e di tutti i giornalisti della Rai: lo afferma Alessandro Antinelli, reporter della testata e membro del Cdr che aveva dato il via alla protesta contro Petrecca in seguito all’imbarazzante telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina curata proprio dal direttore della testata sportiva della Rai. Intervistato da La Repubblica, Antinelli afferma: “Dopo quell’imbarazzante telecronaca, avevamo chiesto un segnale all’azienda. È arrivato ed è il più giusto: l’unico possibile”. Il giornalista, poi, spiega perché Petrecca non poteva più restare: “Le dimissioni sono la fine di una storia iniziata male.🔗 Leggi su Tpi.it

