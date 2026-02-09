I giornalisti di RaiSport hanno deciso di fermarsi e sospendere le firme per protestare contro il loro direttore, Paolo Petrecca. La loro opposizione nasce dalle polemiche nate dopo la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, giudicata inappropriata. Ora chiedono che Petrecca si dimetta o venga rimosso dall’incarico. La situazione resta tesa e potrebbe portare a sviluppi nelle prossime ore.

I giornalisti di RaiSport ritirano e le firme e vanno in sciopero contro il loro direttore, Paolo Petrecca, al centro di una tempesta politica per la grottesca telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. “Da oggi alle ore 17 e fino alla fine dei Giochi ritiriamo la nostra firma da servizi, collegamenti e telecronache in attesa che l’azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore di RaiSport ha recato nell’ordine: ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione di RaiSport che sta lavorando come sempre con passione in questo grande evento”, si legge in una nota del comitato , che annuncia anche un pacchetto di sciopero alla fine dei Giochi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A RaiSport vanno in sciopero contro Petrecca: “Rimozione dall’incarico o dimissioni”

I giornalisti di RaiSport hanno deciso di mettere in piazza le loro proteste contro il direttore Paolo Petrecca.

La Rai sta vivendo giorni turbolenti dopo le polemiche scoppiate sulla telecronaca della cerimonia olimpica.

