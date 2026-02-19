Petrecca si paragona a Gesù e va a caccia di Giuda dopo le dimissioni da RaiSport | Uno di voi mi tradirà

Paolo Petrecca ha affermato di sentirsi come Gesù, accusando alcuni collaboratori di tradimento dopo aver lasciato RaiSport. La sua dichiarazione arriva subito dopo le dimissioni ufficiali, che seguono più di due settimane di tensioni e proteste interne. Petrecca ha detto di voler individuare chi lo avrebbe tradito, paragonando la situazione a una caccia ai “Giuda”. La scena si anima con accuse e sospetti, mentre i colleghi osservano inquieti i sviluppi di questa polemica. La vicenda continua a far parlare di sé all’interno della redazione.

Le dimissioni sono state presentate, ma la resa dei conti non sembra essere finita. Neanche il tempo di fare un passo indietro, dopo 13 giorni di proteste, che Paolo Petrecca passa già al contrattacco. L'ormai ex direttore di RaiSport si è sentito non solo accerchiato, ma evidentemente anche tradito. Da chi non si sa. Forse non lo sa nemmeno lui, a giudicare dal passo del Vangelo scelto per manifestare il suo disappunto. Il meloniano di ferro, travolto dalle proteste della sua redazione per la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, ha postato il "San Matteo e l'Angelo", capolavoro del barocco bolognese firmato da Guido Reni, accompagnato da una scritta "Mt 26, 20-29".