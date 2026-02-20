Diga Castello al limite svuotata per ragioni di sicurezza

La diga Castello, situata vicino a Bivona, è stata svuotata completamente per motivi di sicurezza dopo aver raggiunto il livello massimo consentito. La decisione è stata presa in seguito a controlli di routine che hanno evidenziato una possibile criticità strutturale. Un operatore ha confermato che il riempimento e lo svuotamento sono stati gestiti per prevenire rischi. Al momento, le autorità monitorano attentamente la situazione e stanno valutando i prossimi passi.

La diga Castello, nel territorio di Bivona, ha raggiunto la massima quota autorizzata dall'organo di vigilanza. Le abbondanti piogge dell'ultimo mese hanno fatto registrare un afflusso di circa 12 milioni di metri cubi d'acqua, portando l'invaso al limite di sicurezza. Il dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti, intervenendo dopo alcune notizie circolate sulla stampa, ha precisato che per motivi di sicurezza è stato avviato il rilascio in alveo di una quantità molto modesta di acqua, pari a circa due metri cubi al secondo. Si tratta – sottolinea il dipartimento – di un'operazione prevista dal Documento di protezione civile e costantemente monitorata.