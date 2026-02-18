Pubblicato l’Albo delle imprese agricole a cui il Consorzio di Bonifica può affidare gli interventi 2026

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha pubblicato l’elenco delle imprese agricole autorizzate a eseguire i lavori di manutenzione dei corsi d’acqua nel 2026. Questa lista include le aziende che hanno presentato domanda e soddisfano i requisiti richiesti per partecipare ai lavori. Tra le imprese presenti ci sono anche alcune che operano nel territorio da molti anni, garantendo esperienza e affidabilità.

È stato pubblicato l'Albo delle imprese agricole a cui il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno può affidare gli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua programmanti nel 2026. "La partnership tra bonifica e agricoltura, ormai ampiamente collaudata, continua a produrre risultati positivi: contenimento dei costi, rispetto dei tempi di esecuzione e qualità delle lavorazioni. L'Albo ci consente di programmare con maggiore efficacia le attività di manutenzione ordinaria previste nel Pab, offrendo alle imprese agricole certezze operative e continuità. È un modello organizzativo che unisce efficienza amministrativa, sostenibilità e valorizzazione delle competenze locali", spiega il direttore generale Tulio Marcelli.